TMW - Mpasinkatu: "Milan, occhi anche su Simakan. Cherki super talento polivalente"

Con Malu Mpasinkatu, ds e profondo conoscitore del calcio internazionale abbiamo parlato del Milan. Durante il TMW news, il salotto televisivo di TMW, occhi puntati su Kabak, obiettivo per la difesa. "Ci sono indicazioni che giocano a favore di questo ragazzo che rientra certamente nella politica del club rossonero. Però - ha aggiunto - a mio parere ci può essere un ballottaggio con Simakan dello Strasburgo, anche lui seguito dal Milan".

Marcus Thuram lo vedrebbe bene in Italia al Milan?

"Sì, benissimo: è un italo-francese nato a Parma. Lo seguo fin da quando era un ragazzino. Già quando era al Sochaux era da prenderlo e portarlo in Italia. L'anno scorso ha scelto il Gladbach anche perchè i tedeschi stanno seguendo molto bene il mercato francese e nel Gladbach giocano non a caso anche Plea, Doucourè, il franco algerino Bensebaini, senza contare tutti gli altri in varie squadre tedesche. I francesi vanno forti ovunque, sono molto ricercati e Thuram farà parlare di sè: per lui c'è la Premier in fila".

Ci parli anche di Cherki, 17enne del Lione...

"E' un giocatore di talento, un 2003. Lo conosco molto bene: ha la personalità di un veterano, è completo, tecnico, polivalente in attacco, gioca da esterno, trequartista, falso nueve. Già oggi è pronto per fare il titolare, magari ancora non in una big. Valutazione? Altissima, Aulas i suoi gioielli se li fa pagare bene".