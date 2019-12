TMW - Napoli e Milan: Torreira non lascia l'Arsenal in prestito

Pensiero fisso del Napoli e non solo, Lucas Torreira difficilmente lascerà l'Arsenal a buon mercato nel prossimo mercato di gennaio. Il centrocampista uruguaiano classe 1996 ha attirato le attenzione degli azzurri e del Milan, proprio l'ex squadra del tecnico Gattuso, ma i Gunners hanno fatto sapere al suo entourage e alle squadre interessate che il giocatore non partirà in prestito. Per il ragazzo di Fray Bentos l'Arsenal ha speso 26,5 milioni di sterline.