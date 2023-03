TMW - Nel mirino del Milan c'è il crack del Montpellier Elye Wahi

Fonte: Marco Conterio

MilanNews.it

Il Milan guarda verso la Francia e verso uno dei migliori talenti della Ligue 1. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società rossonera starebbe seguendo con grande interesse Elye Wahi. 12 gol in 24 partite, classe 2003, punta centrale ed esterno sinistro, il club rossonero e i suoi scout vedono in Wahi uno dei target perfetti per prendere la possibile e probabile eredità di Rafael Leao. Sul crack del Montpelier c'è l'interesse del Rennes: in Francia sono emerse possibili offerte in arrivo da oltre 20 milioni di euro.