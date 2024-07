TMW - Non solo Scuffet, per la porta del Milan c'è in ballo anche Consigli. La situazione

vedi letture

Dopo l'infortunio rimediato nei giorni scorsi da Marco Sportiello nel corso della tournée statunitense, il Milan prosegue nella sua ricerca per il nuovo portiere. E se nelle scorse ore sembra aver preso quota la pista che porta a a Simone Scuffet, quello dell'estremo difensore del Cagliari non sembra l'unico profilo sul tavolo.

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, infatti, i dirigenti del Diavolo hanno fatto un sondaggio anche per Andrea Consigli (37 anni, nell'immagine), esperto portiere in uscita dal Sassuolo dopo tanti anni in neroverde. Seguito con forza anche dal Monza, Consigli ha però per questo messo momentaneamente in standby la proposta brianzola.

Il motivo del momentaneo no nei confronti dell'ad Galliani ha dunque dei colori rossoneri sullo sfondo. Tifoso milanista sin da bambino, Consigli prenderebbe in considerazione molto seriamente un'eventuale proposta rossonera, qualora le parti dovessero andare avanti con i discorsi già impostati fino a ora. Al momento, comunque, sembra avanti Scuffet per diventare un nuovo esponente della rosa portieri in forza al Milan.