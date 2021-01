TMW - Parma-Conti, fumata bianca ad un passo. Il giocatore può arrivare già questa sera

Andrea Conti e il Parma, una trattativa che oramai è vicinissima alla fumata bianca. L'esterno arriverà dal Milan con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club ducale, in quel caso pronto un contratto di 4 anni per l'ex Atalanta.

Le parti, quindi Milan, Parma ed entourage del giocatore, stanno definendo in questi minuti gli ultimi dettagli dell'operazione che potrebbe chiudersi nel giro di poco. E infatti, secondo le ultime raccolte da TMW, lo stesso Conti dovrebbe arrivare in città già questa sera per poi sostenere nella mattinata di domani le visite mediche e dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura con la maglia del Parma.