TMW - Pastorello sul futuro di Baldanzi: "Merita uno step in avanti, valuteremo eventuali offerte"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Federico Pastorello, agente di Tommaso Baldanzi, ha parlato del futuro del proprio assistito durante l'evento Inside The Sport 2023: "Si è messo in grandissima evidenza in questa stagione e adesso è a giocare il Mondiale Under 20 con l'Italia. È un ragazzo che merita uno step in avanti, anche se a Empoli sta benissimo. Se ci sarà un'opportunità la valuteremo insieme al club, visto che ci sono ottimi rapporti sia con il presidente Corsi che con il direttore Accardi".