TMW - Perché il Milan vuole Dusan Tadic? Maldini primo sponsor della trattativa

Il Milan fa sul serio per Dusan Tadic, ve l'abbiamo raccontato ieri sera. Come raccolto da TMW, i contatti informali tra le parti sono proseguiti anche in queste ore proprio perché Paolo Maldini e la dirigenza rossonera vedono nell'attaccante serbo il rinforzo perfetto per il reparto avanzato. Un profilo d'esperienza, con grande senso del gol, personalità, carattere e duttilità tattica: la figura giusta, insomma, per aiutare i giovani talenti del Diavolo a non arrestare il loro processo di crescita e permettere al contempo alla rosa di Pioli di fare un ulteriore salto di qualità.

Per il classe '88 è pronto un contratto triennale con stipendio raddoppiato rispetto a quello attuale, ma per procedere serve il via libera dell'Ajax. Ore di riflessione per Tadic e per i biancorossi, il Milan - nonostante le ultime dichiarazioni di Overmars - è tornato con forza sul suo vecchio pallino e aspetta segnali di apertura dall'Olanda.