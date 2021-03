TMW RADIO - De Santis: "Milan e Roma stanno pensando a Vlahovic"

L'operatore ed esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Ottimista sul rinnovo di Vlahovic?

"Secondo me la questione è molto aperta. A Prandelli, al quale sono state ascritte molte responsabilità, va dato il merito di avergli regalato continuità in campo e in zona rete. Guardando ai 2000 oggi è un fattore, ed ha un valore di mercato importante, tant'è che ci stanno pensando Milan e Roma. Oggi la Fiorentina deve fare l'impossibile per rinnovare ed adeguare il suo contratto, darebbe un messaggio alla piazza e a quei giocatori che vengono da fuori".