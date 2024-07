TMW Radio - Marchetti: "Ad ora è probabile Morata più di Depay, di Dovbyk, di Lukaku"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole:

Morata sarà il prossimo attaccante del Milan?

“Ad ora è probabile Morata più di Depay, di Dovbyk, di Lukaku e di Zirkzee. Ibra ha detto di avere le idee chiare, io credo che il nome sia proprio quello di Morata. Ha un’esperienza internazionale invidiabile, è capitano ed è cresciuto a livello di personalità. Gioca diversamente rispetto a Zirkzee, però Morata, guardando la cifra da spendere, potrebbe essere un buon investimento”.

Per Immobile al Besiktas ci siamo?

“Credo ci sia ancora da battagliare tra Besiktas e Lazio. I turchi non vorrebbero pagare per il cartellino, mentre Immobile percepirebbe qualcosa in più rispetto a ciò che prende ora alla Lazio. Vedremo se il giocatore riuscirà ad ammorbidire la posizione della Lazio, ma credo che si arriverà alla chiusura, perché è una situazione in cui guadagnerebbero tutti. La storia di Immobile con la Lazio del resto volge al termine, dopo averla scritta a caratteri cubitali. In più il giocatore non vede ormai attorno a sé quei compagni con cui aveva condiviso grandi anni. È veramente finito un ciclo, in cui Immobile è il capitano che lascia per ultimo.

In entrata invece per i biancocelesti si stanno concentrando molto sul trequartista. Sì è parlato di Samardzic, di Greenwood, ma ora ci si soffermerà anche sull’attacco. Serve qualcuno che possa sostituire Immobile, anche se in questo senso ci sono ancora solo delle idee”.