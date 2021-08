TMW Radio - Marchetti: "Dopo Pellegri, il Milan vuole chiudere per Bakayoko. Poi il fantasista"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, parla ai microfoni di TMW Radio del mercato del Milan: "Dopo Pellegri, il Milan vuole chiudere per Bakayoko e poi impreziosire la linea dei trequartisti. Messias, Adli e Corona sono i due nomi più caldi: sono diversi, anche se entrambi possono giocare sulla trequarti. Non escludo che ci possano essere anche nomi a sorpresa in questi ultimi giorni di mercato, in cui ci saranno molte opportunità".