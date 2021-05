TMW - Rinnovo Gigio: l'unica offerta ufficiale ad oggi resta quella del Milan

La vicenda Donnarumma è entrata nel suo mese decisivo. L'ultimo concitato fine settimana, l'arrivo a Milano del suo procuratore Enzo Raiola per supportarlo in vista di questo rush finale di stagione, sono le basi da cui ripartirà il portiere classe '99, che questo mese dovrà decidere se continuare a vestire la maglia rossonera oppure andare altrove.

Il Milan da qualche settimana ha presentato la sua offerta definitiva: sette milioni di euro netti a stagione più uno di bonus. Non andrà oltre, lasciando quindi la palla a Donnarumma che per il momento non si muove dalla sua posizione per rinnovare il contratto: 12 milioni di euro a stagione, di cui almeno 10 di parte fissa.

Maldini ieri ha fatto sapere che ufficialmente tutte le trattative saranno congelate fino a fine stagione. Scelta di buon senso, soprattutto per prendere tempo e perché questo finale di stagione - l'arrivo o meno tra le prime quattro in classifica - potrebbe risultare decisivo anche in questa trattativa. Però è chiaro che non si andrà oltre questo mese e, nel frattempo, il Milan s'è comunque già cautelato con Mike Maignan del Lille in caso di fumata nera con Donnarumma, scenario ad oggi possibile.

E la Juventus? L'interesse resta, i contatti vanno avanti. Ma non c'è ad oggi alcuna offerta ufficiale, anche perché la posizione del club resta sempre la stessa: l'assalto a Donnarumma sarà possibile solo dopo la cessione di Wojciech Szczesny. Cessione possibile, ma tutt'altro che semplice e banale, soprattutto di questi tempi: 31 anni appena compiuti, Szczesny ha altri tre anni di contratto a 6.5 milioni di euro netti a stagione e una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro.

Altre possibilità? Col PSG che ha mostrato il suo interesse, forte, nei primi mesi del 2021 non ci sono stati nuovi sviluppi e, nel frattempo, c'è stato il rinnovo del contratto di Keylor Navas. Qualche porticina aperta in Premier League, tra Arsenal e Tottenham, più per Szczesny che per Donnarumma in verità... Ma ad oggi nulla di concreto né ufficiale, se non l'offerta del Milan per Gigio: 7+1 milioni di euro netti a stagione.