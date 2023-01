TMW - Ritorno di fiamma, 4 anni dopo: chi è Saint-Maximin, il dribblatore che piace al Milan

Fonte: di Gaetano Mocciaro per tuttomercatoweb.com

Torna di moda il nome di Allan Saint-Maximin per il Milan. Non è una novità, dato che per ammissione dello stesso giocatore, il Diavolo fu davvero vicino a lui nel gennaio 2019. Allora l'allenatore era Rino Gattuso e il francese era l'identikit perfetto dell'esterno sinistro dal piede invertito per il suo 4-3-3. Leao non era ancora arrivato e veniva adattato spesso Calhanoglu. All'epoca al Nizza, Saint-Maximin si trasferirà a giugno dello stesso anno al Newcastle, ancora ben lontano dalle prospettive di grandezza attuali.

Con i Magpies è arrivato alla quarta stagone. Quest'ultima più difficoltosa di altre a seguito di una serie di infortuni che l'hanno messo ko per due mesi. Partito titolare nel 4-3-3 di Eddie Howe, è ora finito nelle retrovie, con il brasiliano Joelinton che nel frattempo gli ha rubato il posto. Proprio questo cambio di status potrebbe agevolare la partenza del 25enne francese.

Beniamino dei geordies, Saint-Maximin è l'esponente di una categoria in estinzione: quella del giocatore che salta l'uomo. Una caratteristica, quella di creare superiorità numerica, che ha fatto la fortuna del Newcastle negli ultimi anni bui. Altra qualità evidente è la sua accelerazione e la capacità di tirare dalla distanza. Tuttavia non si è mai distinto per la prolificità: il suo record personale in una singola stagione è di 6 reti, con la maglia del Nizza nella stagione 2018/19.

Costato 18 milioni nel 2019, Saint-Maximin ha ancora un contratto col Newcastle fino al 2026. Qual è a oggi la sua valutazione? Secondo il sito specializzato Transfermarkt 40 milioni, considerando fra i parametri l'età, il campionato d'appartenenza e gli anni residui di contratto. Il Newcastle, pur non avendo necessità di vendere, potrebbe comunque valutare questo prezzo al ribasso.