TMW - Sinisterra può lasciare il Leeds: anche il Milan interessato

Fonte: tuttomercatoweb.com

Un anno dopo il suo trasferimento dal Feyenoord al Leeds United, Luis Sinisterra può lasciare il club inglese. La buona stagione del laterale colombiano classe '99, inframezzata da qualche infortunio di troppo, non è bastata per salvare gli whites, retrocessi in Championship. E ora l'idea del giocatore con la giusta offerta è quella di intraprendere una nuova avventura in massima serie. Che sia Premier o altrove.

Al momento nessuna trattativa concreta. Però diversi club hanno già preso informazioni sui contorni economici dell'affare e tra questi c'è anche il Milan: Sinisterra, che si disimpegna come ala sinistra, nell'ultima stagione ha giocato spesso e volentieri anche sulla fascia destra, col club ma non solo. A destra infatti gioca abitualmente in Nazionale e in quel ruolo potrebbe utilizzarlo il Milan dovesse affondare il colpo. La valutazione di Sinisterra è di 25 milioni di euro: ad oggi nessuna offerta ma tante richieste d'informazioni. Tra cui quella del Milan che dopo Loftus Cheek può tesserare solo un altro extra-comunitario solo dopo l'uscita di un altro extra-comunitario (il portiere Vasquez primo indiziato).