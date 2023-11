TMW - Sorpasso deciso del Milan sull'Inter nella corsa ad Ouedraogo: il punto

Sorpasso deciso del Milan sull'Inter nella corsa ad Assan Ouedraogo. Nonostante il forte pressing del Bayern Monaco - che ha provato l'affondo con lo Schalke 04 - il club rossonero nelle ultimissime ore ha portato avanti i contatti, adesso avanzati, per la mezzala classe 2006 che tanto piaceva anche ai nerazzurri.

Anticipare i tempi

Ouedraogo è un nome forte non solo a Milano, ma in tutta Europa: la Red Bull si è mossa per il Lipsia, il Bayern come detto ha un dossier aperto da tempo, l’Inghilterra guarda da lontano. Ecco perché il Milan infatti potrebbe provare a prenderlo subito: a maggio diventerà maggiorenne e sarà acquistabile semplicemente pagando la clausola - 11 milioni - allo Schalke e offrendo un contratto livello pro al calciatore.