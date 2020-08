TMW - Su Emerson Royal c'è anche il PSG: Leonardo si informa sul terzino

Non solo il Milan, sono diverse le squadre europee che in queste settimane hanno preso contatti per Emerson Royal, laterale classe '99 in prestito dal Barcellona al Betis fino al 30 giugno 2021.

Gli agenti italiani del brasiliano hanno già incontrato la dirigenza rossonera, ma al momento la distanza tra domanda e offerta - a livello di club - resta molto importante: se i rossoneri si sono detti disposti ad arrivare a 20 milioni complessivi, il Barça continua a chiederne infatti almeno 10 in più, complice anche l'indennizzo da pagare ai biancoverdi per risolvere anticipatamente il prestito in essere e, soprattutto, il 50% da garantire allo stesso club andaluso sulla rivendita del calciatore.

Una situazione di stallo, quindi, che da lontano stanno seguendo in tanti, Paris Saint-Germain compreso. Secondo quanto raccolto da TMW, anche il ds Leonardo si sarebbe personalmente informato sulla situazione di Emerson nelle ultime ore. Il suo PSG cerca, d'altronde, proprio un terzino in vista della prossima stagione e il profilo di Emerson è finito sulla sua scrivania.