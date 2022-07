TMW - Tanganga-Milan, pronto il nuovo summit con Paratici: da studiare la formula

Fonte: tuttomercatoweb.com

Proseguono i contatti per Japhet Tanganga dal Tottenham al Milan: venerdì è andato in scena l'ultimo e in questa settimana, probabilmente giovedì, potrebbe andare in scena un nuovo summit. Un contatto diretto magari direttamente sia con l'entourage che con Fabio Paratici per discutere anche della formula della trattativa. Gli Spurs potrebbero chiedere l'inserimento di un obbligo di riscatto, dall'altra parte è da capire se il Milan proporrà inizialmente un prestito libero o con diritto.