TMW - Torreira, Italia-Turchia andata e ritorno? Rumors sul Milan e dalla Serie A

Fonte: di Marco Conterio per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Ho scelto la Turchia per andare al Mondiale". Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, non ha usato mezzi termini o mezze verità per spiegare perché abbia scelto Istanbul piuttosto che Premier League o Serie A. Però ha scoperto poi di aver trovato una piazza caldissima, straordinaria, piena d'entusiasmo e un progetto importante come quello del Gala. Occhio, però, al futuro del regista uruguaiano: a gennaio potrebbe avere già pretendenti e offerenti, se non per l'estate che verrà-

D'estate c'era il Milan. Ritorno di fiamma?

Il Milan ha trovato l'intesa di fatto per il rinnovo del contratto di Ismael Bennacer ma già in estate il club milanese ha seguito con interesse le evoluzioni del futuro di Torreira. Non è da escludere che il club di Maldini e Massara possa provare a tornare alla carica proprio per Torreira, affare che per il Gala sarebbe da 15 milioni circa (il club turco resta interessato a Ballo-Touré). In Serie A, però, ci sarebbero altri club che avrebbero già iniziato a sondare il terreno in vista della prossima e prossime sessioni.