A portare avanti la trattativa con il Barcellona per Jean-Clair Todibo è Paolo Maldini, dt rossonero: in via Aldo Rossi sperano che il francese sia un Theo Hernandez bis, visto che anche in quel caso ad individuare il terzino e a condurre l'operazione in prima persona è stato proprio l'ex capitano milanista. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.