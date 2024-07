Todibo in orbita Milan? Ceccarini: "il Nizza fa resistenza e soprattutto chiede tanto"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan parlando anche della soluzione Jean-Claire Todibo, difensore centrale del Nizza accostato al Diavolo negli scorsi giorni (CLICCA QUI) e sul quale ci sarebbe il forte interesse non solo della Juventus ma anche del West Ham in Premier League. Queste le sue dichiarazioni.

"Ci fosse almeno un’uscita in questo reparto, i bianconeri proverebbero a stringere per Todibo, uno dei profili che piace di più. il Nizza fa resistenza e soprattutto chiede tanto".