Tonali: la firma e l’emozione di vestire la maglia del “suo” Milan

Sandro Tonali ha firmato ieri sera il contratto della vita. E non è il classico modo di dire perché il centrocampista di San’Angelo finalmente corona il sogno di una vita: giocare nel Milan. Fin da piccolino ha sempre tifato i colori rossoneri e ieri l’emozione di varcare i cancelli della sede di via Aldo Rossi per firmare il contratto di 5 anni è stata davvero forte. Un’emozione che Sandro ha voluto condividere con tutti i suoi familiari, arrivati a Casa Milan al momento del giro del museo e dell’incontro decisivo con la dirigenza, dopo aver svolto tutte le pratiche burocratiche e tutto l’iter medico. Sandro ora è felice di vivere il suo sogno, inseguito a lungo e voluto fortemente quando il Milan: “Sono contento, un saluto ai tifosi e forza Milan”, ha esclamato durante le varie tappe della giornata. Ha parlato anche l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis dopo il comunicato ufficiale della società: “Siamo felicissimi di accogliere Sandro Tonali al Milan. È sicuramente uno dei giovani talenti più promettenti a livello internazionale. Sandro conosce bene il Club, a cui è legato affettivamente, e condivide pienamente i valori alla base del progetto che vogliamo costruire insieme”. Anche il direttore tecnico Paolo Maldini ha mostrato entusiasmo e convinzione per avere messo a segno un grande colpo: “Siamo felici di accogliere Sandro nella famiglia rossonera, siamo convinti che potrà dare un contributo importante per costruire insieme un futuro ricco di grandi soddisfazioni. È un centrocampista di grande prospettiva che saprà interpretare al meglio i valori del nostro Club".

Oggi il primo contatto con i compagni a Milanello agli ordini di Stefano Pioli che ieri ha vinto la sua terza amichevole estiva contro il Vicenza dopo aver battuto Novara e Monza. Tonali ha parlato con l’allenatore solo telefonicamente e oggi svolgerà il suo primo allenamento al centro sportivo di Carnago, dove sabato arriverà il Brescia per l’ultima amichevole estiva, scherzo del destino Tonali giocherà la sua prima gara da milanista contro la società che lo ha fatto crescere e diventare noto al grande pubblico.