Il Torino continua a monitorare Cutrone. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in caso di cessione di Zaza i granata punterebbero forte sul centravanti rossonero, che il Milan non considera incedibile. Non a caso, i rossoneri avrebbero già proposto Patrick al Sassuolo per scontare la valutazione del cartellino di Sensi.