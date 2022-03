Torino, su Belotti torna il Napoli. Ma la famiglia preferirebbe Milan o Atalanta

MilanNews.it

Il Napoli sta provando a rifarsi sotto per Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno col Torino. A riferirlo è Tuttosport, che racconta del ventaglio di offerte che si sarebbe ridimensionato con Milan e Inter che sono ferme mentre i partenopei cercano un 9 di riserva per l'addio di Mertens. Il trasferimento a Napoli non entusiasma la famiglia Belotti, che preferirebbe più Milano o Bergamo, ma l'Atalanta si muoverebbe solo in caso di cessione di uno fra Muriel e Zapata e la proposta contrattuale non sfonderebbe il tetto ingaggi fissato a 2 milioni. Occhio anche alle piste estere: in Inghilterra il gallo è stimato dal Tottenham di Conte.