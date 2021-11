Tottenham su Kessie: contatti avanzati con l’entourage dell'ivoriano

Fin dai primi colloqui con i dirigenti del Tottenham, Antonio Conte, nuovo allenatore degli Spurs, è stato molto chiaro: la rosa va rinforzata già dal prossimo mercato di gennaio. E tra i possibili obiettivi del club inglese per il centrocampo, ci sarebbe anche Franck Kessie, il cui rinnovo con il Milan continua a non arrivare. Secondo La Gazzetta dello Sport, il dialogo tra il Tottenham e l'entourage dell'ivoriano sarebbe già in fase molto avanzata, anche se sul giocatore continua ad esserci il forte interesse del PSG.