Trabzonspor, c'è anche il Milan tra i club interessati a Omur

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Abdulkadir Omur è uno dei grandi talenti del calcio internazionale: sogno di tante squadre italiane per l'estate, il Presidente del Trabzonspor, con cui ha vinto il titolo dopo tanti anni di digiuno, ha rivelato un retroscena su Omur a Huriyet. "Per Omur il Manchester City arrivò a offrire 23 milioni ma era già uscito Yazici e ho pensato non fosse giusto farli partire entrambi. E' un grande rimpianto ma presto il valore di Omur continuerà ad aumentare". Sul giocatore sono noti gli interessi di diversi club di A come il Milan che anche con RedBird continuerà a lavorare proprio su profili alla Omur: investimenti sicuri per il presente e con prospettive importanti per il futuro, come raccolto da Tuttomercatoweb.com. Lo stesso che vorrebbero fare società inglesi ma pure il Monaco per il ritorno in Champions League.