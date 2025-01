Transfermarkt - Milan, colpo in prospettiva: ecco il 2006 Asanji. Lunedì è atteso a Milano per le visite mediche

Secondo quanto riferisce Transfermarkt, il Milan ha chiuso un interessante colpo di mercato per il futuro: si tratta di Levis Asanji, attaccante tedesco classe 2006 che milita nella formazione Under 19 dell'Union Berlino. Il giocatore, di cui si parla molto bene in Germania e che ha segnato finora 10 gol in 14 partite in questa stagione, è atteso lunedì a Milano per svolgere le visite mediche con il club di via Aldo Rossi.