Tre club su Allegri: per Il Giornale è la prima scelta di Tare, ma il Milan è in ritardo rispetto al Napoli

vedi letture

Massimiliano Allegri è ancora senza squadra, ma certamente gli estimatori non gli mancano in Serie A dove ci sono tre club che hanno messo gli occhi su di lui: si tratta del Napoli, dell'Inter e del Milan. Gli azzurri puntano con decisione su di lui per il dopo Antonio Conte, che dovrebbe tornare alla guida della Juventus, e hanno già pronto un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni a stagione. L'Inter potrebbe invece virare sul tecnico livornese nel caso in cui Simone Inzaghi dovesse farsi sedurre dalla maxi-offerta arrivata dall'Arabia Saudita.

Allegri è anche la prima scelta del nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Ma, come spiega Il Giornale, "al momento i rossoneri sono in ritardo e rischiano di non poter recuperare il terreno perduto per Allegri, dato che De Laurentiis si sente ben posizionato nella corsa all'allenatore vincitore di 6 scudetti in carriera". Per il Diavolo c'è sempre poi l'opzione Vincenzo Italiano, ma presto potrebbe uscire anche lui dalla lista rossonera se dovesse rinnovare con il Bologna. A quel punto il Milan rischierebbe di doversi accontentare di soluzioni di secondo piano (Thiago Motta, Farioli, Vieira).