Tuttosport - Anche la Roma mette gli occhi su Tanganga, accostato al Milan

La Roma continua a lavorare per Eric Bailly del Manchester United. Come riporta Tuttosport, l'ivoriano è il favorito di Mourinho per la difesa e i giallorossi hanno già chiesto ai Red Devils di averlo in prestito con diritto di riscatto con parte dell'ingaggio a carico del suo club attuale. Le difficoltà, complice l'interesse del Siviglia, però non mancano e a detta del quotidiano Tiago Pinto inizia così a valutare le alternative.

I nomi? Marcos Senesi del Feyenoord, Japhet Tanganga del Tottenham (obiettivo anche del Milan) e lo svincolato Dan-Axel Zagadou.