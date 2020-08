Il Milan non ha intenzione di vendere Calabria, ma il giocatore è oggetto di un discreto pressing da parte di altri club. Su tutti il Cagliari, che ha già presentato una prima offerta al club rossonero: 8 milioni più 2 di bonus. Proposta bocciata. Come riporta Tuttosport, il Milan ufficialmente non tratta: in realtà qualcosa sta nascendo tra le due società.