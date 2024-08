Tuttosport - Chiesa per Saelemaekers. L'idea che può coinvolgere Juventus e Milan

Va sottraendosi e restringendosi giorno dopo giorno l’elenco delle pretendenti a Federico Chiesa, che resta in bilico e fuori dal progetto targato Thiago Motta. Tradotto: da qui al 30 agosto la Juve conta di piazzarlo altrove cercando di incassare 15-18 milioni. Denari utili per finanziare i colpi in entrata (Koopmeiners e Nico Gonzalez ma non solo). Peccato che nel frattempo - sottolinea Tuttosport - sia il Napoli sia l’Inter si siano tirate fuori dalla corsa al numero 7 bianconero. Il motivo è semplice: il club di De Laurentiis ha virato in quel ruolo su David Neres del Benfica (trattativa in stato avanzato…); mentre i nerazzurri non vogliono “fare un regalo” a una diretta concorrente.

Il suo agente Fali Ramadani è in azione per trovare una soluzione: la presenza del noto procuratore settimana scorsa dalle parti di Casa Milan non è passata inosservata. Ufficialmente il summit era dedicato al futuro di Jovic. Possibile però che si sia parlato pure di Chiesa, che da ragazzino aveva un debole per i colori rossoneri. Tra l’altro il Diavolo ha in rosa, tra coloro che sono sospesi e potrebbero andare via, un pupillo di Motta. Quell’Alexis Saelemaekers che rappresenterebbe un innesto funzionale nella batteria degli esterni d’attacco bianconeri. Insomma, i margini per un possibile scambio potrebbero esserci tutti.

C’è una controindicazione, conclude Tuttosport: l’elevato ingaggio di Chiesa (5 milioni più bonus) cozza un po’ coi parametri milanisti. Anche se il Diavolo in rosa non ha molti italiani e un’iniezione tricolore potrebbe tornare utile in chiave liste. Al momento siamo solamente nell’alveo dei sondaggi e pourparler.