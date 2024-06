Tuttosport - Da Bennacer no agli arabi. Milan al lavoro per trovare una squadra a Saelemaekers

Nelle ultime settimane non sono mancate le voci di mercato sull'interesse di alcuni club dell'Arabia Saudita per Ismael Bennacer. Il suo agente, Enzo Raiola, come riferisce questa mattina Tuttosport, ha dichiarato più volte che non è il momento di pensare a quelle mete. Sul futuro dell'algerino in rossonero sarà ovviamente fondamentale il parere di Paulo Fonseca che dovrà dire se sarà o meno al centro del suo progetto tecnico.

Tra i giocatori sicuramente in uscita dal Milan c'è Alexis Saelemaekers, che ha giocato una buona stagione al Bologna, ma alla fine non è stato riscatto dal club emiliano. Il club di via Aldo Rossi è ora al lavoro per trovare una squadra al belga, dalla cui cessione a titolo definitivo il Diavolo spera di incassare intorno ai 12 milioni di euro.