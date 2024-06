Tuttosport: "Emerson Royal esce allo scoperto"

"Emerson Royal esce allo scoperto": titola così questa mattina Tuttosport che riporta la parole pronunciate dal terzino del Tottenham che ha confermato l'interesse del Milan nei suoi confronti. Ecco le sue parole: "Come me la cavo con l'italiano? Ho già lavorato con Conte che parlava italiano (ride, ndr). La verità è che non c'è ancora nulla di definito. Ovviamente, so che il Milan è in contatto con il Tottenham, hanno chiesto informazioni su di me.

Per me è molto gratificante perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Quella del Milan è una maglia molto importante e pesante. Sapere che squadre del genere mi stanno seguendo mi rende molto felice".