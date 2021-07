Tuttosport - Il Milan non molla Ziyech: i contatti con il Chelsea verranno ripresi ad agosto

Il Milan è al lavoro per rinforzare la sua trequarti e tra gli obiettivi c'è sempre anche Hakim Ziyech del Chelsea, il quale piace molto in via Aldo Rossi per la sua duttilità (può fare sia il trequartista che l'attaccante esterno a destra) e per la sua esperienza internazionale. Secondo Tuttosport, i contatto con il club inglese verranno ripresi ad agosto.