Tuttosport - Il Milan si muove sul mercato per rinforzare la difesa: Kelly primo nome della lista

vedi letture

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c'è anche quello di rinforzare la difesa già a gennaio. E il primo nome della lista è quello di Lloyd Kelly del Bournemouth. Gli inglesi, come spiega stamattina Tuttosport, non sembrano però intenzionati a farlo partire durante il mercato invernale, ma i rossoneri punteranno forte sul suo contratto in scadenza a giugno 2024. Se il Bournemouth non dovesse cambiare la sua strategia, allora il Milan opzionerebbe Kelly per l’estate, prendendolo a parametro zero.