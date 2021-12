Tuttosport - Il Milan vuole blindare Tonali: si valuta un adeguamento del contratto

Pur di restare al Milan e di favorire il suo acqusito a titolo definitivo dal Brescia, Sandro Tonali ha rinunciato a parecchi soldi in estate, firmando poi un contratto fino 30 giugno da 1,4 milioni di euro più bonus a stagione. La sua prima parte di stagione è stata assolutamente positiva e per questo in via Aldo Rossi stanno valutando la possibilità di aumentargli lo stipendio. Al momento nonè una priorità del club rossonero, ma più avanti se ne parlerà con il nuovo agente del centrocampista, Beppe Riso. Lo riferisce stamattina Tuttosport.