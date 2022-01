Tuttosport - Il Toronto vuole anche Belotti: pronti 10 milioni a stagione, ma lui continua a preferire il Milan

L'addio di Andrea Belotti al Torino è ormai scontato visto che il giocatore ha deciso di non rinnovare il suo contratto e dunque in estate potrà andare via a costo zero. Negli ultimi giorni, il suo nome è stato accostato al Toronto, che si vocifera sarebbe pronto ad offrirgli un contratto da addirittura 10 milioni di euro a stagione, ma la sua preferenza per il futuro continua ad essere il Milan. Lo riferisce Tuttosport questa mattina.