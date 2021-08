Tuttosport - Infortunio Kessie, ora il Milan valuta la permanenza di Pobega

Nell'ottica di infortuni e di una stagione colma di impegni, il Milan vuole evitare di farsi trovare impreparato o scoperto in alcune zone del campo. L'infortunio di Kessie, seppur non grave, in questo senso ha portato la dirigenza rossonera a valutare la permanenza di Pobega: il centrocampista triestino, seguito da alcune società che lo vorrebbero in prestito, potrebbe ora rimanere al Milan e aggregarsi alla batteria di centrocampisti a disposizione di Pioli. Lo riporta Tuttosport.