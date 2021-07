Tuttosport - Kaio Jorge ha dato la priorità al Milan

Il Milan è in pressing su Kaio Jorge. Come riporta Tuttosport, i dirigenti rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima con il giocatore, il quale avrebbe rifiutato altre proposte arrivate dalla Mls. Maldini e Massara sanno bene che il Santos, col passare dei giorni e l'avvicinarsi della scadenza del contratto (dicembre 2021), dovrà quasi accontentarsi dell'indennizzo che gli verrà proposto per evitare di perdere il ragazzo a parametro zero. Alcuni intermediari stanno cercando di portare nuove offerte, ma Kaio Jorge ha già fatto sapere al suo entourage che il Milan ha la priorità.