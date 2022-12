Tuttosport - L'Atalanta non lascia partire Sportiello? Il Milan potrebbe prendere un altro portiere in prestito per sei mesi

MilanNews.it

In attesa di capire quando potrà tornare in campo Mike Maignan, il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di brutte notizie dal francese e quindi sta valutando l'eventuale possibilità di anticipare di sei mesi l'arrivo di Marco Sportiello. L'Atalanta però non sembra al momento intenzionato a dare il suo via libera alla sua partenza perchè secondo i nerazzurri non sarebbe facile trovare nel mercato di gennaio un secondo portiere all'altezza. Se così fosse non è escluso che il Diavolo possa prendere un altro difensore in prestito per sei mesi, come aveva fatto anche due anni fa con Begovic. Lo riferisce stamattina Tuttosport.