Tra gli obiettivi di mercato del Milan per il centrocampo c’è Lorenzo Pellegrini della Roma. Come riporta Tuttosport, il nazionale azzurro ha una clausola rescissoria da 30 milioni (pagabile in due tranche da 15) che ingolosisce parecchio, ma per strapparlo alla società giallorossa servirebbe l’assenso dello stesso calciatore.