Tuttosport - Mercato Milan: i nomi per la difesa

In estate la difesa del Milan potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. In attesa di scoprire se Kjaer verrà riscattato, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno sondando alcune piste piuttosto interessanti. Come riporta Tuttosport, tra i giocatori nel mirino ci sono Robin Koch del Friburgo e Melayro Bogarde dell’Hoffenheim. I rossoneri stanno monitorando anche Kristoffer Ajer del Celtic (la valutazione è di 30 milioni) e Nikola Milenkovic della Fiorentina (costa 35 milioni, ma nell’affare potrebbe rientrare Paquetà).