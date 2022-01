Tuttosport - Mercato Milan: i rossoneri proveranno a bloccare Botman almeno per l'estate

Sven Botman è da sempre in cima alla lista del Milan per rinforzare la difesa. I rossoneri hanno provato in ogni modo a convincere il Lille a lasciarlo partire a gennaio, ma purtroppo i francesi non hanno dato il loro via libera. Come riporta Tuttosport, il club di via Aldo Rossi cercherà ora di bloccare il centrale olandese almeno per l'estate.