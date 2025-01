Tuttosport - Mercato Milan: in calo le quotazioni di Belahyane. Idea Tchatchoua per la fascia destra

vedi letture

Per diverse settimane il nome di Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è stato accostato al Milan, ma ora le sue quotazioni sarebbero in calo. Lo riferisce Tuttosport che spiega che però c'è un altro giocatore dell'Hellas che potrebbe interessare il Diavolo: si tratta di Jackson Tchatchoua, terzino destro classe 2001 che è nei radar dei dirigenti rossoneri che sono alla ricerca di rinforzi in quella zona di campo in vista della prossima stagione (a giugno scadranno i contratti di Calabria e Florenzi e non verranno rinnovati).

Questi i numeri stagionali di Tchatchoua con la maglia dell'Hellas Verona:

PRESENZE SERIE A: 18

PRESENZE COPPA ITALIA: 1

PRESENZE TOTALI: 19

MINUTI IN CAMPO: 1657'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 6

ESPULSIONI: 1