Il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un centravanti che possa prendere il posto in squadra di Ibrahimovic. Come riporta il quotidiano Tuttosport, ai rossoneri piace molto Arkadiusz Milik, giocatore in uscita dal Napoli: il polacco è il primo nome nella lista, ma costa tanto (non meno di 35-40 milioni).