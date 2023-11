Tuttosport - Mercato Milan, non solo David: per l'attacco piace anche Zirkzee del Bologna

Jontahan David del Lille non è l'unico nome sulla lista del Milan per rinforzare l'attacco la prossima estate: come riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, tra i profili che piacciono di più in via Aldo Rossi c'è anche quello di Joshua Zirkzee del Bologna. Il club rossoblu lo valuta però parecchio visto che dovrà corrispondere una percentuale importante sulla futura rivendita al Bayern Monaco.