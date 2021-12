Tuttosport - Milan, anche Umtiti tra le opzioni per la difesa

Il Milan sta valutando diversi profili per la difesa dopo l’infortunio di Simon Kjaer che costringerà il centrale danese a restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, tra i giocatori al vaglio dei dirigenti di via Aldo Rossi ci sarebbe anche Samuel Umtiti, il quale non sembra rientrare nei piani del Barcellona.