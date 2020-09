Tuttosport - Milan-Bakayoko: i rossoneri vogliono velocizzare i tempi per averlo a disposizione contro lo Shamrock Rovers

Il Milan continua a trattare con il Chelsea per il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko, il quale potrebbe tornare in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Come riferisce stamattina Tuttosport, in via Aldo Rossi vorrebbe velocizzare i tempi per avere a disposizione il centrocampista francese per la prima gara ufficiale della stagione, cioè il 17 settembre contro lo Shamrock Rovers nel secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League.