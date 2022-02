Tuttosport - Milan, Ballo-Touré non ha convinto: rossoneri pensano a Truffert del Rennes

Secondo Tuttosport, Fodé Ballo-Touré non ha convinto del tutto finora e per questo il Milan starebbe valutando una sua cessione in estate. Se così fosse, andrebbe poi preso un nuovo vice Theo Hernandez e un nome che stuzzica parecchio è quello di Adrien Truffert, terzino sinistro classe 2001 del Rennes e dell'Under 21 francese.