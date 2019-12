Tuttosport - Milan-Barcellona: c'è ancora distanza per Todibo, ma è limabile

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, c'è ancora distanza tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo: i rossoneri offrono 15 milioni di euro per prenderlo a titolo definitivo, mentre i blaugrana chiedono 25 milioni più il diritto di recompra. La distanza tra domanda e offerta c'è ancora, ma appara limabile. Il vero nodo da sciogliore, però. sembra essere la recompra, opzione che il Milan non vuoel inserire nella trattativa.