Tuttosport - Milan, Belotti regalo Champions

Secondo Tuttosport, Andrea Belotti potrebbe essere il prossimo centravanti del Milan, il regalo di Maldini all’ambiente rossonero in caso di ritorno in Champions. Il contratto del "Gallo" col Torino scade nel 2022, ma il club granata non ha ancora affondato il colpo per rinnovare e il giocatore, che a fine anno compirà 28 anni, sta valutando il suo domani. Molto dipenderà da come terminerà il campionato del Toro, ma il Milan un pensiero a Belotti lo farà.