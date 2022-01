Tuttosport - Milan, Castillejo via solo per un'offerta importante (e cash)

Con la cessione all'Empoli di Andrea Conti (siamo ai dettagli), il mercato in uscita del Milan dovrebbe essere chiuso. A meno che - scrive il quotidiano Tuttosport - non arrivi qualche proposta particolarmente allettante per Samu Castillejo. I dirigenti rossoneri non lo lasceranno partire in prestito: in assenza di offerte cash, dunque, lo spagnolo rimarrà a Milanello.